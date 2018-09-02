У Дніпрі депутат від "Оппоблоку" закликав до єврейських погромів в країні

Депутат Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку" Сергій Суханов закликав українців до єврейських погромів в країні.

Скандальне звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, пише портал "ДС".

Все почалося з того, що представник єврейської громади Дмитро Смілянський пообіцяв поставити Суханова "на коліна перед синагогою". Після цього між чоловіками виникла суперечка, в ході якого Суханов перейшов на погрози не тільки на адресу свого опонента, а й всієї єврейської громади Дніпра, вимагаючи в ультимативній формі вибачитися перед ним.

"Один день на публічні вибачення. Далі виходжу з партії і піднімаю всіх, хто втомився стояти на колінах в синагозі в своїй країні!" - написав депутат.

Крім того, в коментарях під постом він закликав людей до "визвольного руху", спрямованого проти українських євреїв. У ще одному пості на своїй сторінці він і зовсім звинуватив представників цієї національності в "спонсорування нацистів" в Україні, а також заявив, що все йде до погромів.

На ситуацію, що склалася відреагував мер Дніпра Борис Філатов, який закликав владу країни залучити Суханова до відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Знайомтеся, це брудна тварина - депутат міської ради Дніпра, керівник Жовтневої районної організації "Оппоблока", член політради міської та обласної організації "Оппоблока", офіційний помічник народного депутата Олександра Вілкула. ​​Нелюдь відкрито закликає до єврейських погромів і всі мовчать. Мовчать правоохоронці. мовчить його партія. мовчить Вілкул", - обурився він.

Мер Дніпра також звернувся до керівництва країни, зазначивши, що поки за гратами не опиниться хоча б одна людина, яка ініціює таку ворожнечу, в України не буде майбутнього. З тієї ж причини він порадив політичним партіям не тримати в своїх рядах подібних провокаторів.

"Я звертаюся просто до громадян. Зустрінете Суханова - плюньте йому в обличчя", - резюмував він.

Однак після скандалу, що розгорівся, як пише "Gorsovet", Суханову довелося поспілкуватися з представниками єврейської громади Дніпра, і вони попросили не асоціювати всіх лише з Смілянським. Після цього депутат опублікував пост з вибаченнями, а попередній (із закликами до погромів) видалив.

Нагадаємо, нещодавно чиновнику Чернівецької ОДА Сергію Крупко оголосили догану за антисемітський вірш, опублікований ним у Facebook.