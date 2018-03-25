CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі вчора, 24 березня, дитина впала в каналізаційний колектор. Незакритий люк був на проспекті Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, троє малолітніх дітей загинули у вогні в суботу, 10 березня, в селі Верблюжка Кіровоградської області. Мати залишила їх самих удома.
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У Дніпрі хлопчик провалився в каналізацію
Дитину вдалося врятувати
Фото: ДСНС України
"24 березня о 23:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що чотирирічна дитина впала в каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро", - повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники за допомогою драбини витягнули хлопчика і передали його працівникам швидкої медичної допомоги для огляду.
Нагадаємо, троє малолітніх дітей загинули у вогні в суботу, 10 березня, в селі Верблюжка Кіровоградської області. Мати залишила їх самих удома.
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25 03 2018 16:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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