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У Дніпрі хлопчик провалився в каналізацію

Дитину вдалося врятувати
У Дніпрі вчора, 24 березня, дитина впала в каналізаційний колектор. Незакритий люк був на проспекті Богдана Хмельницького.
У Дніпрі хлопчик провалився в каналізацію Фото: ДСНС України

"24 березня о 23:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що чотирирічна дитина впала в каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро", - повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою драбини витягнули хлопчика і передали його працівникам швидкої медичної допомоги для огляду.

Нагадаємо, троє малолітніх дітей загинули у вогні в суботу, 10 березня, в селі Верблюжка Кіровоградської області. Мати залишила їх самих удома.
 

 

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25 03 2018 16:32
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