У Дніпрі хлопчик провалився в каналізацію

У Дніпрі вчора, 24 березня, дитина впала в каналізаційний колектор. Незакритий люк був на проспекті Богдана Хмельницького.

"24 березня о 23:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що чотирирічна дитина впала в каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро", - повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою драбини витягнули хлопчика і передали його працівникам швидкої медичної допомоги для огляду.

Нагадаємо, троє малолітніх дітей загинули у вогні в суботу, 10 березня, в селі Верблюжка Кіровоградської області. Мати залишила їх самих удома.

