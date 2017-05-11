Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі квартирні злодії поранили п'ятьох поліцейських

В області введено план "Сирена"
Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.
У Дніпрі квартирні злодії поранили п Фото: dp.npu.gov.ua

Подія сталася в ніч з 4 на 5 листопада у Самарському районі Дніпра. Під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка" підозрювані почали чинити опір. Вони застосували дві гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю, інформує поліція.

Внаслідок вибуху гранати четверо поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості, ще один правоохоронець отримав дотичне поранення руки.

Всім постраждалим надана медична допомога. Поліція вживає всі необхідні заходи для встановлення обставин події та затримання зловмисників. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу …).

Нагадаємо, що двоє поліцейських постраждали, коли спробували завадити порушенню громадського порядку на одній із виборчих дільниць Дніпропетровщини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 11 2017 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.