У Дніпрі квартирні злодії поранили п'ятьох поліцейських
Подія сталася в ніч з 4 на 5 листопада у Самарському районі Дніпра. Під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка" підозрювані почали чинити опір. Вони застосували дві гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю, інформує поліція.
Внаслідок вибуху гранати четверо поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості, ще один правоохоронець отримав дотичне поранення руки.
Всім постраждалим надана медична допомога. Поліція вживає всі необхідні заходи для встановлення обставин події та затримання зловмисників. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу …).
Нагадаємо, що двоє поліцейських постраждали, коли спробували завадити порушенню громадського порядку на одній із виборчих дільниць Дніпропетровщини.
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