У Дніпрі Lanos після зіткнення з Lada влетів у кіоск, постраждали троє людей
Інцидент стався близько 7:20. Автомобіль Daewoo Lanos рухався по Сухомлинського з боку проспекту Слобожанського, а Lada виїжджала на вулицю Сухомлинського з другорядної внутрішньоквартальної дороги. За словами свідків, зіткнення сталося, коли Lanos намагався обігнати інший автомобіль, повідомляє "Інформатор".
Від удару Lanos відлетів на кілька метрів і врізався в кіоск. Постраждали три людини: охоронець кіоску, покупець, який стояв на вулиці і водій Lada. Всіх потерпілих забрала швидка. За словами очевидців, найбільше постраждав охоронець кіоску – він отримав забій голови і ноги.
За словами поліцейських, водій Lanos, імовірно, мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці чоловік відмовився дути в драггер і вирішив здати тест в лікарні.
Нагадаємо, що під Києвом на Гостомельському шосе сталася ДТП за участю трьох автомобілів.
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