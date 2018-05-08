CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі водій автомобіля Lexus на смерть збив двох пішоходів, які переходили дорогу в недозволеному для цього місці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі Lexus на смерть збив жінку та чоловіка
Lexus RX 350 скоїв наїзд на невстановлених осіб у віці 30-35 років, які перетинали проїжджу частину
Аварія сталася 4 серпня о 1.30 на Слобожанському проспекті в Дніпрі в районі електроопори, повідомили в обласній поліції.
В результаті ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події.
Зараз тривають слідчі дії. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.
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05 08 2018 22:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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