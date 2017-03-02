У Дніпрі медики врятували зір британському фотографу, який постраждав у Авдіївці

У Дніпрі медики зуміли врятувати очі британському фотографу, який зазнав поранень напередодні в Авдіївці.

Фотограф працював разом з перекладачем із Дніпра, готуючи матеріал про загострення ситуації на Сході України, повідомляє ТСН.

Операція тривала понад чотири години. Ліве око довелося буквально складати наново. Адже півсантиметровий шматок пластику просто розірвав орган. З правого ока також дістали численні осколки.

"Кришталик був повністю розбитий. Був перемішаний зі скловидним тілом в оці. Довелося все це прибрати. Там же виявилося велике чужорідне тіло, розміром близько п'яти міліметрів Фактично відшарувало сітківку. Нам довелося укласти сітківку і підшити штучний кришталик навколо ока", - розповів керівник обласної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк.

Про пораненого в Авдіївці британського фотографа Крістофера Нанна на своїй сторінці у Facebook писав заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв.

"Перебував біля вікна під час мінометного обстрілу. Множинні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення віка правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітини", – написав лікар.

Нагадаємо, що пораненого під час обстрілів під Авдіївкою бійця врятував медальйон.

Відзначимо, що проросійські бойовики на Донбасі продовжують вести інтенсивні обстріли позицій сил АТО.