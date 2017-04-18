У Дніпрі мітингувальники продовжують блокувати "Сбербанк"

"Національний корпус" продовжує блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.

Із перших днів акції всі працівники банку переведені в інші відділення, аргументуючи це "моральним тиском" через знаходження під стінами установи активістів та встановленої інсталяції з уламками снарядів, стікерами та прапором України. Тому центральне відділення "Сбербанку" в Дніпрі наразі заблоковано і не працює, повідомляють націоналісти на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра ще 12 квітня.

Відзначимо, що "Національний корпус" впродовж минулого місяця організував блокаду відділень "Сбербанку" в Краматорську, Тернополі, Дніпрі, Києві та Одесі.