CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Національний корпус" продовжує блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі мітингувальники продовжують блокувати "Сбербанк"
Блокування відділення розпочалося ще 12 квітня
Фото: informator.dp.ua
Із перших днів акції всі працівники банку переведені в інші відділення, аргументуючи це "моральним тиском" через знаходження під стінами установи активістів та встановленої інсталяції з уламками снарядів, стікерами та прапором України. Тому центральне відділення "Сбербанку" в Дніпрі наразі заблоковано і не працює, повідомляють націоналісти на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра ще 12 квітня.
Відзначимо, що "Національний корпус" впродовж минулого місяця організував блокаду відділень "Сбербанку" в Краматорську, Тернополі, Дніпрі, Києві та Одесі.
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