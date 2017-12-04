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У Дніпрі мітингувальники заблокували "Сбербанк" величезним прапором

До центрального відділення "Сбербанку" в Дніпрі прийшли 50 активістів
Націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.
У Дніпрі мітингувальники заблокували "Сбербанк" величезним прапором Фото: informator.dp.ua

"Після тижневої перерви в блокаді російського "Сбербанку" в центрі Дніпра, під час якої у вкладників була можливість забрати свої гроші, Національний Корпус починає новий етап акцій проти банків країни-агресора", - повідомляє Національний корпус" у Facebook.


Фото: DV-GAZETA.INFO

"Сьогодні вранці 50 активістів прийшли до центрального відділення "Сбербанку" в Дніпрі, розклеїли його інформаційними стікерами із закликами забирати гроші, вивесили величезний прапор України, який демонструє, що цей ворожий банк знаходиться на нашій землі, і продовжують пікет", - повідомляє організація.


Фото: DV-GAZETA.INFO

Нагадаємо, що 10 квітня в Харкові розпочалося блокування віділленя "Сбербанку" з боку "Національного корпусу", внаслідок якого відбулися сутички.

Всередині відділення банку активісти заблокували людей.

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12 04 2017 16:17
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