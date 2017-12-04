У Дніпрі мітингувальники заблокували "Сбербанк" величезним прапором
"Після тижневої перерви в блокаді російського "Сбербанку" в центрі Дніпра, під час якої у вкладників була можливість забрати свої гроші, Національний Корпус починає новий етап акцій проти банків країни-агресора", - повідомляє Національний корпус" у Facebook.
Фото: DV-GAZETA.INFO
"Сьогодні вранці 50 активістів прийшли до центрального відділення "Сбербанку" в Дніпрі, розклеїли його інформаційними стікерами із закликами забирати гроші, вивесили величезний прапор України, який демонструє, що цей ворожий банк знаходиться на нашій землі, і продовжують пікет", - повідомляє організація.
Фото: DV-GAZETA.INFO
Нагадаємо, що 10 квітня в Харкові розпочалося блокування віділленя "Сбербанку" з боку "Національного корпусу", внаслідок якого відбулися сутички.
Всередині відділення банку активісти заблокували людей.
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