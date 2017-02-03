CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали начальника та державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Дніпра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі на мільйонному хабарі спіймали двох чиновників, - ВІДЕО
Гроші вимагали в обмін на зняття арешту з промислових об'єктів
Фото: ssu.gov.ua
"Чиновники вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста 910 тисяч гривень. За ці гроші зловмисники обіцяли зняти арешт з комплексу промислових об'єктів, які належать підприємцеві. Також чиновники планували зняти його нерухоме майно з електронних торгів СЕТАМ", - повідомляють на сайті СБУ.
Правоохоронці спочатку затримали державного виконавця під час отримання неправомірної вигоди, а потім і начальника райвідділу ДВС.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 10 лютого у Дніпрі на хабарі спіймали начальника відділу облуправління Державного геокадастру.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 03 2017 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків