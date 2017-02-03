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У Дніпрі на мільйонному хабарі спіймали двох чиновників, - ВІДЕО

Гроші вимагали в обмін на зняття арешту з промислових об'єктів
Правоохоронці затримали начальника та державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Дніпра.
У Дніпрі на мільйонному хабарі спіймали двох чиновників, - ВІДЕО Фото: ssu.gov.ua

"Чиновники вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста 910 тисяч гривень. За ці гроші зловмисники обіцяли зняти арешт з комплексу промислових об'єктів, які належать підприємцеві. Також чиновники планували зняти його нерухоме майно з електронних торгів СЕТАМ", - повідомляють на сайті СБУ.

Правоохоронці спочатку затримали державного виконавця під час отримання неправомірної вигоди, а потім і начальника райвідділу ДВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 10 лютого у Дніпрі на хабарі спіймали начальника відділу облуправління Державного геокадастру.

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02 03 2017 12:33
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