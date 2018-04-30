У Дніпрі націоналісти намалювали графіті на честь дивізії СС "Галичина"
Зображення намалювали на бетонному паркані стоянки на Лівому березі Дніпра, повідомляє "Інформатор".
Дивізія СС "Галичина" - це військове формування українських добровольців у період Другої світової війни. Дивізія входила до складу військ СС націонал-соціалістичної Німеччини. У квітні 1945 року дивізія стала фундаментом Української національної армії. Дивізію назвали на честь території – Галичина. Повна її назва "14. Waffen-Grenadier-Division der SS".
Активіст організації "С14" Святослав розповів: "Ми зробили пам'ятне графіті, тому що вважаємо дивізійників героями. Хотілося б підкреслити, що для нас ця дивізія є першою дивізією Української національної армії. Бійці "Галичини" не були локальними героями Західної України, оскільки боролися за соборність і цілісність всієї країни і повинні шануватися на всій її території".
Нагадаємо, що у Львові в суботу, 28 квітня, відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях