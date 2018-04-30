У Дніпрі націоналісти намалювали графіті на честь дивізії СС "Галичина"

У ніч з 28 на 29 квітня в Дніпрі на проспекті Миру активісти організації "С14" намалювали графіті на честь 75-річчя створення дивізії СС "Галичина".

Зображення намалювали на бетонному паркані стоянки на Лівому березі Дніпра, повідомляє "Інформатор".

Дивізія СС "Галичина" - це військове формування українських добровольців у період Другої світової війни. Дивізія входила до складу військ СС націонал-соціалістичної Німеччини. У квітні 1945 року дивізія стала фундаментом Української національної армії. Дивізію назвали на честь території – Галичина. Повна її назва "14. Waffen-Grenadier-Division der SS".

Активіст організації "С14" Святослав розповів: "Ми зробили пам'ятне графіті, тому що вважаємо дивізійників героями. Хотілося б підкреслити, що для нас ця дивізія є першою дивізією Української національної армії. Бійці "Галичини" не були локальними героями Західної України, оскільки боролися за соборність і цілісність всієї країни і повинні шануватися на всій її території".

Нагадаємо, що у Львові в суботу, 28 квітня, відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".