Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі обрали новий логотип міста

Автор-переможець повинен розробити брендбук та пояснити, як саме і де використовуватиметься логотип
У Дніпрі обрали новий бренд та логотип міста. Переможцем за підсумками інтернет-голосування та за рішенням конкурсної комісії став логотип "Дніпро - хвилююче місто" Сергія Білого.
У Дніпрі обрали новий логотип міста Фото: facebook.com/Ukraine.Dnepr

Повторне голосування тривало з 19 до 28 липня, повідомляє Дніпровська міська рада.

"У рамках конкурсу тривало онлайн-голосування, за результатами якого всі конкурсанти могли отримати 30 балів, решту - 70 балів - виставляли члени журі, оргкомітет, які оцінювали роботи комплексно за сімома критеріями: оригінальність, лаконічність, привабливість, конкурентність, етичність, технологічність, позитивність", - розповів керівник напряму брендингу "Агентства розвитку Дніпра" Ярослав Ярошенко.

Тепер автор-переможець повинен розробити брендбук та пояснити, як саме і де використовуватиметься логотип.

"Ми передамо брендбук до міської ради. Коли мер Борис Філатов підпише відповідне розпорядження, цей логотип та бренд можна буде офіційно використовувати. Важливо також розуміти, що бренд та логотип у жодному разі не замінюють офіційну символіку міста, наприклад, герб", - додав директор "Агентства розвитку Дніпра" Володимир Панченко.

Нагадаємо, що в місті Дніпро апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна, одного із героїв Небесної сотні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2017 18:20
ТЕГИ: Дніпро
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.