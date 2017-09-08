У Дніпрі обрали новий логотип міста
Повторне голосування тривало з 19 до 28 липня, повідомляє Дніпровська міська рада.
"У рамках конкурсу тривало онлайн-голосування, за результатами якого всі конкурсанти могли отримати 30 балів, решту - 70 балів - виставляли члени журі, оргкомітет, які оцінювали роботи комплексно за сімома критеріями: оригінальність, лаконічність, привабливість, конкурентність, етичність, технологічність, позитивність", - розповів керівник напряму брендингу "Агентства розвитку Дніпра" Ярослав Ярошенко.
Тепер автор-переможець повинен розробити брендбук та пояснити, як саме і де використовуватиметься логотип.
"Ми передамо брендбук до міської ради. Коли мер Борис Філатов підпише відповідне розпорядження, цей логотип та бренд можна буде офіційно використовувати. Важливо також розуміти, що бренд та логотип у жодному разі не замінюють офіційну символіку міста, наприклад, герб", - додав директор "Агентства розвитку Дніпра" Володимир Панченко.
Нагадаємо, що в місті Дніпро апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна, одного із героїв Небесної сотні.
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