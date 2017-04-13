У Дніпрі невідомі обстріляли дитячу лікарню, - ФОТО

Стріляли у вікно, швидше за все, з пневматики

У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю Дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на головного лікаря медустанови Володимира Івашину.

"Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні", — зазначив він.

За словами Івашини, пошкоджено вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінеті фізіотерапії.

Фото:informator.dp.ua

У поліції розповіли подробиці обстрілу дитячої поліклініки в Дніпрі. Сигнал про пошкодження скла надійшов близько 11:00. Дзвонили з поліклініки, розташованої на пр-ті Мануйлівському, - повідомляє прес-служба Національної поліції в Дніпрі.