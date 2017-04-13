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У Дніпрі невідомі обстріляли дитячу лікарню, - ФОТО

Стріляли у вікно, швидше за все, з пневматики
У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю Дитячої клінічної лікарні.
У Дніпрі невідомі обстріляли дитячу лікарню, - ФОТО Фото:dp.npu.gov.ua

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на головного лікаря медустанови Володимира Івашину.

"Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні", — зазначив він.

За словами Івашини, пошкоджено вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінеті фізіотерапії.

Фото:informator.dp.ua

У поліції розповіли подробиці обстрілу дитячої поліклініки в Дніпрі. Сигнал про пошкодження скла надійшов близько 11:00. Дзвонили з поліклініки, розташованої на пр-ті Мануйлівському, - повідомляє прес-служба Національної поліції в Дніпрі.

Прибулі на місце події працівники слідчо-оперативної групи виявили в склопакеті отвір. Поліцейські встановили, що, найімовірніше, у вікно стріляли з пневматичної зброї.

Інформацію за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства.

Нагадаємо, у місті Сміла на Черкащині невідомий з гранатомета стріляв по приміщенню одного з нічних клубів.

 
 

 

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13 04 2017 15:45
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