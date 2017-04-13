У Дніпрі невідомі обстріляли дитячу лікарню, - ФОТО
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на головного лікаря медустанови Володимира Івашину.
"Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні", — зазначив він.
За словами Івашини, пошкоджено вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінеті фізіотерапії.
Фото:informator.dp.ua
У поліції розповіли подробиці обстрілу дитячої поліклініки в Дніпрі. Сигнал про пошкодження скла надійшов близько 11:00. Дзвонили з поліклініки, розташованої на пр-ті Мануйлівському, - повідомляє прес-служба Національної поліції в Дніпрі.
Прибулі на місце події працівники слідчо-оперативної групи виявили в склопакеті отвір. Поліцейські встановили, що, найімовірніше, у вікно стріляли з пневматичної зброї.
Інформацію за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства.
Нагадаємо, у місті Сміла на Черкащині невідомий з гранатомета стріляв по приміщенню одного з нічних клубів.
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