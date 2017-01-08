У Дніпрі оголосили підозру третьому причетному до стрілянини, в якій загинули 2 учасників АТО

Підозрюваний досі знаходиться в лікарні, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

У Дніпрі вручили повідомлення про підозру третьому учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє учасників АТО.

За даними поліції, вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. За даними з поліції, як і раніше, він перебуває в лікарні.

Двоє учасників перестрілки, яким суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – у слідчому ізоляторі, - повідомляє Радіо Свобода.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.