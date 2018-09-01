У Дніпрі озброєний пасажир поранив таксиста і викрав його автомобіль

Невідомий у ніч на понеділок, 8 січня, напав у Дніпрі на водія таксі, поранивши його кілька разів ножем, в результаті чого 46-річного таксиста госпіталізували в реанімацію.

"У хворого було близько десяти поранень. Багато поранень в області лопатки, але, на щастя, вони не проникаючі", – розповіли медики. Однак, чоловікові все ж провели одну складну операцію – зшили пошкоджену легеню.

За словами потерпілого, зловмисник сів до нього біля ринку і попросив їхати на околицю міста, повідомляє ТСН.

У поліції зазначили, що сварка між таксистом і клієнтом сталася через гроші. У розпал конфлікту пасажир вихопив ніж і почав наносити водієві удари, після чого викинув його з машини і сам на ній поїхав.

Утім, проїхав зловмисник на краденому автомобілі не далеко: він врізався в припарковану на узбіччі машину та втік у невідомому напрямку, відтак у місті тривають його пошуки.

Нагадаємо, що в Києві 27-річний чоловік наніс більше 40-ка ножових поранень дівчині, після чого перерізав собі вени і розпоров живіт.