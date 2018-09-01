У Дніпрі озброєний пасажир поранив таксиста і викрав його автомобіль
"У хворого було близько десяти поранень. Багато поранень в області лопатки, але, на щастя, вони не проникаючі", – розповіли медики. Однак, чоловікові все ж провели одну складну операцію – зшили пошкоджену легеню.
За словами потерпілого, зловмисник сів до нього біля ринку і попросив їхати на околицю міста, повідомляє ТСН.
У поліції зазначили, що сварка між таксистом і клієнтом сталася через гроші. У розпал конфлікту пасажир вихопив ніж і почав наносити водієві удари, після чого викинув його з машини і сам на ній поїхав.
Утім, проїхав зловмисник на краденому автомобілі не далеко: він врізався в припарковану на узбіччі машину та втік у невідомому напрямку, відтак у місті тривають його пошуки.
Нагадаємо, що в Києві 27-річний чоловік наніс більше 40-ка ножових поранень дівчині, після чого перерізав собі вени і розпоров живіт.
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