У Дніпрі патрульні і перехожі вмовили чоловіка не стрибати з моста, - ВІДЕО
Близько 4-ої години ранку на 102 надійшло повідомлення, що на мосту стоїть невідомий чоловік і, ймовірно, хоче стрибнути, повідомила прес-служба Національної поліції у Facebook.
Прибулі на місце патрульні побачили чоловіка, який стояв за перилами мосту і перебував у стресовому стані. Поліцейські почали заспокоювати його, потім до переговорів підключилися небайдужі перехожі.
"Як виявилося, у чоловіка проблеми в сім'ї. Після більш як півгодини умовлянь він усе ж погодився перелізти через поруччя", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, що увечері 4 червня на хуторі Обирок Бахмацького району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера, який, за версією поліції, вчинив самогубство.
Відзначимо, у квітні голова поліції Києва Андрій Крищенко заявив про сплеск самогубств у столиці.
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