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У Дніпрі патрульні і перехожі вмовили чоловіка не стрибати з моста, - ВІДЕО

27-річний чоловік хотів накласти на себе руки через проблеми в сім'ї
У Дніпрі патрульні поліцейські разом із рятувальниками вмовили 27-річного чоловіка не скоювати самогубство.
У Дніпрі патрульні і перехожі вмовили чоловіка не стрибати з моста, - ВІДЕО Фото: скріншот

Близько 4-ої години ранку на 102 надійшло повідомлення, що на мосту стоїть невідомий чоловік і, ймовірно, хоче стрибнути, повідомила прес-служба Національної поліції у Facebook.

Прибулі на місце патрульні побачили чоловіка, який стояв за перилами мосту і перебував у стресовому стані. Поліцейські почали заспокоювати його, потім до переговорів підключилися небайдужі перехожі.

"Як виявилося, у чоловіка проблеми в сім'ї. Після більш як півгодини умовлянь він усе ж погодився перелізти через поруччя", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що увечері 4 червня на хуторі Обирок Бахмацького району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера, який, за версією поліції, вчинив самогубство.

Відзначимо, у квітні голова поліції Києва Андрій Крищенко заявив про сплеск самогубств у столиці.

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05 06 2018 22:40
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