Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі під час обшуку будинку наркозбувача поліція виявила гранатомет

Також під час обшуку у нього вивили 141 патрон калібру 5,45 мм та травматичний пістолет
У будинку наркоторговця у Дніпрі під час обшуку 11 травня поліція виявила гранатомет РПГ-26.
У Дніпрі під час обшуку будинку наркозбувача поліція виявила гранатомет Фото: npu.gov.ua

"Гранатомет РПГ-26 чоловік зберігав у кімнаті під диваном. Також під час обшуку у нього виявили 141 патрон калібром 5,45 мм та травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

Обшук було проведено в рамках відкритого за ч. 2 ст. 307 кримінального провадження ("Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів").

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку на горищі у 53-річного мешканця Здолбунівського району Рівненської області співробітники поліції вилучили 16 кг вибухівки, три гранати, детонатори і патрони.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2018 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.