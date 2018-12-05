У Дніпрі під час обшуку будинку наркозбувача поліція виявила гранатомет

Також під час обшуку у нього вивили 141 патрон калібру 5,45 мм та травматичний пістолет

У будинку наркоторговця у Дніпрі під час обшуку 11 травня поліція виявила гранатомет РПГ-26.

"Гранатомет РПГ-26 чоловік зберігав у кімнаті під диваном. Також під час обшуку у нього виявили 141 патрон калібром 5,45 мм та травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

Обшук було проведено в рамках відкритого за ч. 2 ст. 307 кримінального провадження ("Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів").

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку на горищі у 53-річного мешканця Здолбунівського району Рівненської області співробітники поліції вилучили 16 кг вибухівки, три гранати, детонатори і патрони.