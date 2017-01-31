У Дніпрі скоїли напад на лідера місцевого осередку "Самопомочі"
"Уночі на мене було скоєно фізичний напад. Троє невідомих чекали біля під'їзду мого будинку. Цінні речі, які в мене були, їх не цікавили. Їх цікавив я. Навіть не спробували забирати щось цінне", - написав депутат у Facebook.
Він вважає, що напад пов'язаний з його депутатською та політичною діяльністю. "Інших конфліктів за останні роки в мене не було", - заявив він.
У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов пише, що це вже четвертий подібний випадок за рік. Раніше нападу піддавалися депутати, які вийшли з "Опоблоку" Олег Григорук і Руслан Вишневецький, пізніше -"опоблоківець" Сергій Суханов.
"Ви знаєте моє специфічне ставлення до депутатського корпусу. Але я не відчуваю ні найменшої зловтіхи щодо огидного неподобства, яке твориться сьогодні стосовно депутатів міськради. Я вважаю, що безкарність злочинців - це прямий результат бездіяльності міської поліції щодо територіальної громади", - написав він у Facebook.
Відзначимо, що Андрію Хмельнікову 36 років, він викладає на кафедрі психології та гуманітарних дисциплін у дніпровській філії міжнародного університету розвитку людини "Україна".
Нагадаємо, що будинок начальника УМВС України в Закарпатській області Василя Варцаби часів президентства Віктора Януковича підірвали з гранатомета.
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