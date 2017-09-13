У Дніпрі поліція прикрила канал міжнародного секс-туризму

Поліцейські закрили канал міжнародного секс-туризму в Дніпрі, який організував громадянин Азербайджану.

"Незаконний бізнес організував громадянин Азербайджану 1991 року народження, що має постійну посвідку на проживання в Україні. Під вигаданими приводами, як-от наукові конференції, зустрічі в рамках міжнародного співробітництва чи обміну досвідом іноземці прилітали в Україну. Їх зустрічали в аеропортах Запоріжжя або Харкова й перевозили до Дніпра. На місці "вчених" розселяли в готельно-ресторанних комплексах міста і знайомили з "програмою" перебування. На бажання іноземців, дівчат їм привозили за місцем поселення або везли до місця, де чоловіки могли вибрати дівчат, з якими хочуть провести секс-тур. Деякі туристи навіть включали до свого стислого графіку перебування екскурсію містом з обраним гідом", - повідомляє поліція.

Вартість такого туру для іноземців становила декілька тисяч доларів США і включала переважно чотири дні від четверга до неділі. Уже відомо, що в наданні секс-послуг було задіяно близько трьох десятків дівчат віком від 18 до 25 років.

Сума самої послуги залежала від тривалості спілкування з дівчатами і особливостей надання секс-послуги та доходила до 3500 гривень. Тисячу з них забирав організатор, а решта йшла дівчатам. Усі "туристи" були досить заможними людьми. У себе на батьківщині вони, зазвичай, мають сім'ї, а сюди приїжджали "відпочити" на вихідні.

Вночі з 8 на 9 вересня правоохоронці на території одного з готельно-розважальних комплексів міста затримали організатора незаконного бізнесу. На той момент він "забезпечував" туристів із Туреччини дівчатами для розпусти.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 302 КК (звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, що Військова прокуратура затримала в Дніпропетровській області співробітника військової контррозвідки Служби безпеки України за сприяння в неперешкоджанні ведення порнобізнесу.