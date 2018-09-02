У Дніпрі поліція відкрила справу стосовно депутата за розпалювання національної ворожнечі

Сергій Суханов видалив "надмірно емоційний пост" і вибачився перед євреями

На підставі зібраних Службою безпеки України матеріалів слідчі поліції відкрили кримінальне провадження стосовно депутата міськради Дніпра від Опозиційного блоку Сергія Суханова.

Його звинувачують в розпалюванні національної ворожнечі (стаття 161, частина 2 Кримінального кодексу). Про це розповів мер міста Борис Філатов.

Правоохоронці таким чином відреагували на пост Суханова в Фейсбук, в якому він:

"Оприлюднив текст з нецензурними висловлюваннями на адресу осіб єврейської національності, із закликом до жителів Дніпра, які поділяють його погляди, щодо здійснення протиправних проявів з ознаками розпалювання міжнаціональної ворожнечі і ненависті". Це формулювання поліції.

Сам пост, який викликав звинувачення СБУ в розпалюванні національної ворожнечі, чиновник уже видалив. Однак він визнає його існування. У наступному записі він вибачився перед єврейською громадою і своєму "надмірно емоційному пості".

"Напевно, це перша кримінальна справа в країні за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в соцмережах", - додав градоначальник.

Нагадаємо. сьогодні стало відомо, що депутат Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку" Сергій Суханов закликав українців до єврейських погромів в країні.