У Дніпрі поліція відкрила справу стосовно депутата за розпалювання національної ворожнечі
Його звинувачують в розпалюванні національної ворожнечі (стаття 161, частина 2 Кримінального кодексу). Про це розповів мер міста Борис Філатов.
Правоохоронці таким чином відреагували на пост Суханова в Фейсбук, в якому він:
"Оприлюднив текст з нецензурними висловлюваннями на адресу осіб єврейської національності, із закликом до жителів Дніпра, які поділяють його погляди, щодо здійснення протиправних проявів з ознаками розпалювання міжнаціональної ворожнечі і ненависті". Це формулювання поліції.
Сам пост, який викликав звинувачення СБУ в розпалюванні національної ворожнечі, чиновник уже видалив. Однак він визнає його існування. У наступному записі він вибачився перед єврейською громадою і своєму "надмірно емоційному пості".
"Напевно, це перша кримінальна справа в країні за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в соцмережах", - додав градоначальник.
Нагадаємо. сьогодні стало відомо, що депутат Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку" Сергій Суханов закликав українців до єврейських погромів в країні.
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