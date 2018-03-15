CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій на Донбасі боєць з Дніпра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі помер поранений в зоні АТО доброволець
Доброволець зазнав важкого поранення в голову від кулі снайпера
Фото: з вільних джерел
Інформацію про це підтвердили в лікарні, пише "Радіо Свобода".
За інформацією бойових побратимів, 20-річний боєць полку "Азов" Марк Гудзовський з позивним "Упрямий" зазнав важкого поранення в голову від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання поблизу селища Водяного. За його життя лікарі боролись майже три доби.
Раніше головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 12 березня до медичного закладу було доправлено двоє бійців, один із них, поранений поблизу Водяного, перебував у вкрай тяжкому стані.
Нагадаємо, що в Україні з початку проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 232 учасника добровольчого руху.
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15 03 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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