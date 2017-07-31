У Дніпрі помер військовий, поранений на танковому полігоні
"30 липня з лікарні Мечникова пішов на небо наш земляк Тищенко Юрій Вікторович 1989 р.н.., який отримав вкрай тяжке поранення 20 липня на полігоні в смт Черкаське", - повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook.
Нагадаємо, 20 липня в результаті вибуху боєприпасу на полігоні отримали травми вісім військовослужбовців. Чотирьох госпіталізували в Дніпропетровський військовий шпиталь, трьох - в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, один військовослужбовець перебуває в 68-му військовому госпіталі (смт Черкаське).
Співробітники військової прокуратури встановлюють причини й обставини трагедії.
За минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.
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