У Дніпрі помер військовий, поранений на танковому полігоні

У результаті вибуху під час навчань було поранено вісьмох бійців

У Дніпрі 30 липня помер 28-річний військовослужбовець Юрій Тищенко, поранений під час навчань на полігоні в Черкаському.

"30 липня з лікарні Мечникова пішов на небо наш земляк Тищенко Юрій Вікторович 1989 р.н.., який отримав вкрай тяжке поранення 20 липня на полігоні в смт Черкаське", - повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook.

Нагадаємо, 20 липня в результаті вибуху боєприпасу на полігоні отримали травми вісім військовослужбовців. Чотирьох госпіталізували в Дніпропетровський військовий шпиталь, трьох - в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, один військовослужбовець перебуває в 68-му військовому госпіталі (смт Черкаське).

Співробітники військової прокуратури встановлюють причини й обставини трагедії.

За минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.