Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі посеред вулиці стріляли в шестирічного хлопчика: дитина в реанімації

Хлопчика прооперували, його стан важкий
У Дніпрі на вулиці невідомий вистрілив у шестирічного хлопчика.
У Дніпрі посеред вулиці стріляли в шестирічного хлопчика: дитина в реанімації Фото: dp.npu.gov.ua

"Інцидент стався ввечері 23 січня. Мати з вітчимом і дитиною проходили біля арки по вулиці 20 років Перемоги. Вони почули звук, схожий на ляск, після чого дитина відчула різкий біль у ділянці спини зліва", - повідомляють на сайті управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Дитину доставили в лікарню. Виявилося, що в нього вогнепальне поранення лівої половини грудної клітки. Хлопчика прооперували, його стан важкий.

Поліцейські зі службовою собакою обстежили місце події та опитали очевидців. Також було проведено поквартирний обхід мешканців будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Лікарі протягом операції витягнули кулю, життю хлопчика зараз нічого не загрожує, повідомив директор Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Хитрик.

"Лікарі провели операцію, кулю видалено, стан малюка середнього ступеня тяжкості, його життю вже нічого не загрожує", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

До завтра хлопчик буде в реанімації.

Нагадаємо, що в ніч на 22 січня було затримано трьох чоловіків, які відкрили стрілянину з автомата з балкона багатоповерхівки на Олексіївському житловому масиві в Харкові. При затриманні чоловіки вели себе агресивно, намагалися накинутися на поліцейських. Патрульні застосували фізичну силу і наручники.

В суботу, 21 січня 57-річний чоловік стріляв з пістолета на одній із зупинок в Харкові.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2017 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat