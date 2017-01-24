У Дніпрі посеред вулиці стріляли в шестирічного хлопчика: дитина в реанімації

У Дніпрі на вулиці невідомий вистрілив у шестирічного хлопчика.

"Інцидент стався ввечері 23 січня. Мати з вітчимом і дитиною проходили біля арки по вулиці 20 років Перемоги. Вони почули звук, схожий на ляск, після чого дитина відчула різкий біль у ділянці спини зліва", - повідомляють на сайті управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Дитину доставили в лікарню. Виявилося, що в нього вогнепальне поранення лівої половини грудної клітки. Хлопчика прооперували, його стан важкий.

Поліцейські зі службовою собакою обстежили місце події та опитали очевидців. Також було проведено поквартирний обхід мешканців будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Лікарі протягом операції витягнули кулю, життю хлопчика зараз нічого не загрожує, повідомив директор Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Хитрик.

"Лікарі провели операцію, кулю видалено, стан малюка середнього ступеня тяжкості, його життю вже нічого не загрожує", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

До завтра хлопчик буде в реанімації.

Нагадаємо, що в ніч на 22 січня було затримано трьох чоловіків, які відкрили стрілянину з автомата з балкона багатоповерхівки на Олексіївському житловому масиві в Харкові. При затриманні чоловіки вели себе агресивно, намагалися накинутися на поліцейських. Патрульні застосували фізичну силу і наручники.

В суботу, 21 січня 57-річний чоловік стріляв з пістолета на одній із зупинок в Харкові.