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У Дніпрі правоохоронці проводять обшуки в офісі Радикальної партії, - ВІДЕО

Дії ГПУ та СБУ "радикали" називають політичним тиском
У Дніпрі Генпрокуратура та СБУ проводять обшуки в офісі Радикальної партії Олега Ляшка.
У Дніпрі правоохоронці проводять обшуки в офісі Радикальної партії, - ВІДЕО Фото: facebook.com/sergey.v.rybalka

"Сьогодні представники Генпрокуратури та СБУ вдерлися в офіс Дніпропетровського обласного осередку Радикальної партії Олега Ляшка та в центральний офіс корпорації S.Group, яка належить моїй родині. Проводять обшуки вдома у співробітниці корпорації Галини Єлисеївої, у якої двоє маленьких немовлят. Проводяться обшуки у мого штатного помічника, як народного депутата, Каріни Бабій", - повідомляє нардеп, член фракції Радикальної партії, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка у мережі Facebook.

Дії Генпрокуратури та СБУ він називає політичним тиском на нього особисто та на всю Радикальну партію.

Депутат також зазначив, що це вже четвертий обшук за останні три роки.

Нагадаємо, що Державній фіскальні службі доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури. Серед них нардеп з Радикальної партії Сергій Рибалка, який задекларував понад 49 млн грн готівкою і в банках, при тому, що у 1999-2015 рр. сплатив податки тільки із 16 млн грн доходу.

Раніше, у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки.

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17 02 2017 13:55
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