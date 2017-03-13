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У Дніпрі правоохоронці вилучили фальсифікований алкоголь на 2 млн гривень

Вилучено майже 9 тис. літрів алкоголю
У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з працівниками СБУ вилучили майже 8,8 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.
У Дніпрі правоохоронці вилучили фальсифікований алкоголь на 2 млн гривень Фото: ГУ Нацполіції

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Білан.

"У рамках проведення операції "Акциз-2017" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України встановлено, що на складі, який орендується одним з підприємств, під виглядом відомих брендів зберігається фальсифікований алкоголь. В результаті проведених обшуків було вилучено майже 8,8 тис. літрів фальсифікату вартістю більше двох мільйонів гривень", - написав Білан.

На даний момент встановлюється повне коло осіб, причетних до виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату.

Нагадаємо, раніше у Київській області СБУ вилучила контрафактний алкоголь на 3 млн гривень.

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13 03 2017 21:58
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