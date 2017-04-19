У Дніпрі правоохоронці затримали двох суддів-хабарників

Співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро затримали двох суддів районного суду міста Дніпро, яких підозрюють у хабарництві.

Встановлено, що двоє суддів одного з районних судів, використовуючи своє службове становище, вимагали від обвинуваченого у кримінальній справі 30 тис. доларів за призначення покарання, не пов'язаного з реальним позбавленням волі, повідомив у Facebook антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

При цьому гроші безпосередньо мала отримати суддя, яка п'ять років тому вже винесла в цій же справі виправдувальний вирок, але його скасував апеляційний суд. Частину грошей вона повинна була передати колезі за прийняття ним "потрібного" рішення.

Оскільки стаття Кримінального кодексу, за якою судили людину, не передбачала можливості пом'якшення покарання, судді обіцяли вплинути на співробітників прокуратури - переконати їх перекваліфікувати відповідну статтю КК.

Суддів затримали під час отримання частини хабара в сумі 16 тис. доларів. Їхні дії були кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій із використанням наданої влади) і за ч. 2 ст. 369-2 КК (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генпрокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду Одеси Костянтина Бобовського.