СБУ спіймала депутата міськради Дніпра на хабарі
Зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду, інформує сайт Служби безпеки України.
Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.
Фото:ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Фото:ssu.gov.ua
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що запорізька поліція затримала за хабар начальника одного з відділів обласного Управління внутрішньої безпеки.
14 грудня, столична прокуратура спільно з Управлінням захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Нацполіції затримала під час одержання хабара ректора одного із вищих навчальних закладів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: