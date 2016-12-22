СБУ спіймала депутата міськради Дніпра на хабарі Правоохоронці затримали депутата у момент передачі грошей

СБУ разом із прокуратурою затримали депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.

Фото:.ssu.gov.ua

Зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду, інформує сайт Служби безпеки України. Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.

Фото:ssu.gov.ua Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Фото:ssu.gov.ua Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу. Нагадаємо, що запорізька поліція затримала за хабар начальника одного з відділів обласного Управління внутрішньої безпеки. 14 грудня, столична прокуратура спільно з Управлінням захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Нацполіції затримала під час одержання хабара ректора одного із вищих навчальних закладів.

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