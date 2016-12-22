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СБУ спіймала депутата міськради Дніпра на хабарі

Правоохоронці затримали депутата у момент передачі грошей
СБУ разом із прокуратурою затримали депутата міської ради Дніпра, який намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.
СБУ спіймала депутата міськради Дніпра на хабарі Фото:.ssu.gov.ua

Зловмисник пропонував 1,5 тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду, інформує сайт Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" у момент передачі грошей.


Фото:ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.


Фото:ssu.gov.ua

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що запорізька поліція затримала за хабар начальника одного з відділів обласного Управління внутрішньої безпеки.

14 грудня, столична прокуратура спільно з Управлінням захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Нацполіції затримала під час одержання хабара ректора одного із вищих навчальних закладів.

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22 12 2016 17:09
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