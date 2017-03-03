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У Дніпрі спіймали бойовика "ДНР", який збирав інформацію про українські підрозділи

Зібрані відомості зловмисник передавав своєму колишньому командиру
Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала бойовика "ДНР", який переховувався в Дніпрі.
У Дніпрі спіймали бойовика "ДНР", який збирав інформацію про українські підрозділи REUTERS

50-річний житель обласного центру на прізвисько "Джонні" в 2014 році поїхав до Горлівки, де брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі підрозділу терористів "Лавина".

Згодом бойовик повернувся в Дніпро. Виконуючи завдання бойовиків, він збирав інформацію про склад та озброєння українських підрозділів та їхнє пересування в район АТО, повідомили прес-служба СБУ у Facebook.

Зібрані відомості зловмисник передавав своєму колишньому командиру на прізвисько "Кеп", використовуючи заходи конспірації.

Під час обшуків за місцем проживання бойовика правоохоронці вилучили дві гранти Ф-1, одну гранату РГД-5, понад 60 набоїв до стрілецької зброї, посвідчення бойовика "ДНР", посвідчення про нагородження фейковою нагородою "за оборону Слов'янська", засоби зв'язку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 3 років позбавлення волі бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Раніше суд в Донецькій області засудив громадянина Росії до 11 років в'язниці з конфіскацією майна за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званої "ДНР".

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