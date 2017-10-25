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У Дніпрі спіймали двох підполковників поліції на хабарі 540 тис. - ВІДЕО

Правоохоронці мали організувати зняття арешту з підприємства
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою впіймали на хабарі в понад півмільйона гривень двох поліцейських у Дніпрі.
У Дніпрі спіймали двох підполковників поліції на хабарі 540 тис. - ВІДЕО Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці задокументували, що поліцейські вимагали 540 тисяч гривень від місцевого бізнесмена за сприяння у знятті арешту з цілісного майнового комплексу. Оперативники спецслужби "взяли" в центрі Дніпра посередника під час отримання всієї суми хабара. Підполковників поліції співробітники СБУ затримали на робочих місцях відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомляють на сайті спецслужби.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, головного державного інспектора митного поста "Доманове" Волинської митниці Державної фіскальної служби засуджено до п'яти років ув'язнення з позбавленням права займати посади в органах ДФС терміном на 3 роки та з конфіскацією майна.

 
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25 10 2017 11:51
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