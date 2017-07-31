У Дніпрі знову стрілянина: наркоман "танцював" на авто, в якому були жінка і дитина

У Дніпрі ввечері 30 липня на вулиці Січових Стрільців біля церкви сталася стрілянина.

За словами очевидців, близько 17:45 водій автомобіля Infiniti зупинився на вулиці Січових Стрільців на світлофорі перед перехрестям. У цей час зі сторони ресторану чоловік переходив дорогу. Потім чоловік вистрибнув на капот машини і перебіг на дах. Водій вийшов з машини, потім чоловік кинувся на нього з кулаками, - повідомляє "Інформатор".

Фото:informator.dp.ua

Заступник командира батальйону №3 Управління патрульної поліції Костянтин Михайлець розповів, що між чоловіками зав'язалася бійка, водій дістав травматичний пістолет і вистрілив нападнику в живіт.Чоловік, який скочив на дах, був у неадекватному стані і сам зізнався, що вживав наркотики.

Фото:informator.dp.ua

Патрульні повідомили, що у водія є дозвіл на зброю, він був тверезий. Також з'ясувалося, що нападник приїхав у Дніпро на відпочинок з Одеси.

Фото:informator.dp.ua

Нагадаємо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.