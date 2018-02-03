У Дніпрі стався вибух: постраждав чоловік
Інцидент стався на вулиці Мукаша Салакунова (житловий масив Тополя-1), повідомляє "Інформатор" з посиланням на прес-службу Національної поліції в Дніпропетровській області.
Як розповіли співробітники поліції, свідки повідомили, що почули вибух біля покинутого будинку. Вони пішли перевірити, що сталося, і виявили чоловіка, який лежав під деревом. Чоловікові відірвало кисть, він був весь в крові і отримав сильні опіки тіла. Постраждалого госпіталізували.
На місці працюють вибухотехніки. Поки ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин на місці події не виявили. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що в Харкові на вул. Клочківській 29 січня стався вибух, внаслідок якого постраждали жінка й дитина.
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