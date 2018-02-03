Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі стався вибух: постраждав чоловік

Постраждалого госпіталізували
У Шевченківському районі Дніпра близько 19:30 прогримів вибух, унаслідок якого постраждав чоловік - йому відірвало частину руки, також він отримав сильні опіки.
У Дніпрі стався вибух: постраждав чоловік Фото: з вільних джерел

Інцидент стався на вулиці Мукаша Салакунова (житловий масив Тополя-1), повідомляє "Інформатор" з посиланням на прес-службу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як розповіли співробітники поліції, свідки повідомили, що почули вибух біля покинутого будинку. Вони пішли перевірити, що сталося, і виявили чоловіка, який лежав під деревом. Чоловікові відірвало кисть, він був весь в крові і отримав сильні опіки тіла. Постраждалого госпіталізували.

На місці працюють вибухотехніки. Поки ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин на місці події не виявили. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Харкові на вул. Клочківській 29 січня стався вибух, внаслідок якого постраждали жінка й дитина.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2018 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.