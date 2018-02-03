У Дніпрі стався вибух: постраждав чоловік

У Шевченківському районі Дніпра близько 19:30 прогримів вибух, унаслідок якого постраждав чоловік - йому відірвало частину руки, також він отримав сильні опіки.

Інцидент стався на вулиці Мукаша Салакунова (житловий масив Тополя-1), повідомляє "Інформатор" з посиланням на прес-службу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як розповіли співробітники поліції, свідки повідомили, що почули вибух біля покинутого будинку. Вони пішли перевірити, що сталося, і виявили чоловіка, який лежав під деревом. Чоловікові відірвало кисть, він був весь в крові і отримав сильні опіки тіла. Постраждалого госпіталізували.

На місці працюють вибухотехніки. Поки ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин на місці події не виявили. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Харкові на вул. Клочківській 29 січня стався вибух, внаслідок якого постраждали жінка й дитина.