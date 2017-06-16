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У Дніпрі суд заборонив діяльність організації "Союз радянських офіцерів"

Громадське об'єднання "вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України"
Окружний адміністративний суд Дніпра ухвалив рішення про заборону громадської організації "Союз радянських офіцерів".
У Дніпрі суд заборонив діяльність організації "Союз радянських офіцерів" Фото: kp.ua

Відповідно до ухвали, суд виніс рішення, дослідивши матеріали і вислухавши покази свідків щодо подій березня 2014 року, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами одного зі свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об'єднання "вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України".

Свідок у справі Союзу також розказала, що організація продовжувала свою протиправну діяльність ще й цього року, коли 9 травня біля пам'ятника генералу Пушкіну "погрожували жінкам з українською символікою розправою шляхом насильницьких дій".

Як зазначив у суді інший свідок, у березні 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що "чекають на "русскую освободительную армию".

Позивачем у цій справі виступило міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація "Союз радянських офіцерів", яку обвинувачують в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді – зокрема, в тому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоку перед будівлею міської ради російський прапор. Позов до суду щодо заборони діяльності організації зареєстрований ще в червні 2014 року.

Нагадаємо, що  9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.

 

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16 06 2017 07:55
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