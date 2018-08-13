У Дніпрі в інкасаторів відібрали півмільйона гривень

У понеділок, 13 серпня, у Дніпрі на вулиці Космічній зловмисники на Mitsubishi Lancer з номерами "Весілля" напали на ВАЗ 2106 і відібрали у чоловіків, які перебували в салоні, півмільйона гривень.

За словами очевидців, двоє чоловіків на ВАЗ їздили по торговим точкам і збирали гроші за продані товари. Коли вони забрали виручку у цигарковому кіоску на зупинці на Космічній і збиралися їхати на наступну адресу, на них було скоєно напад, повідомляє місцеве видання "Інформатор".

За словами правоохоронців, у результаті нападу зав'язалася бійка і в результаті нападники, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші і поїхали вниз по Космічній.

"Водій ВАЗа кинувся наздоганяти Mitsubishi. Але далеко виїхати йому не вдалося - на парковці, через яку він поїхав, ВАЗ зіткнувся з "Москвичем". У ДТП ніхто не постраждав", - зазначають у виданні.

Після пограбування у місті оголосили план "Перехоплення", який пізніше скасували. Автомобіль грабіжників поки знайти не вдалося.