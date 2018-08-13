У Дніпрі в інкасаторів відібрали півмільйона гривень
За словами очевидців, двоє чоловіків на ВАЗ їздили по торговим точкам і збирали гроші за продані товари. Коли вони забрали виручку у цигарковому кіоску на зупинці на Космічній і збиралися їхати на наступну адресу, на них було скоєно напад, повідомляє місцеве видання "Інформатор".
За словами правоохоронців, у результаті нападу зав'язалася бійка і в результаті нападники, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші і поїхали вниз по Космічній.
"Водій ВАЗа кинувся наздоганяти Mitsubishi. Але далеко виїхати йому не вдалося - на парковці, через яку він поїхав, ВАЗ зіткнувся з "Москвичем". У ДТП ніхто не постраждав", - зазначають у виданні.
Після пограбування у місті оголосили план "Перехоплення", який пізніше скасували. Автомобіль грабіжників поки знайти не вдалося.
Як повідомляв iPress.ua, на вулиці Данила Щербаківського в Києві троє чоловіків пограбували ломбард та застрелили охоронця. Поліція ввела оперативні плани для затримання зловмисників.
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