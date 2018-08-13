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У Дніпрі в інкасаторів відібрали півмільйона гривень

Грабіжників поки знайти не вдалося
У понеділок, 13 серпня, у Дніпрі на вулиці Космічній зловмисники на Mitsubishi Lancer з номерами "Весілля" напали на ВАЗ 2106 і відібрали у чоловіків, які перебували в салоні, півмільйона гривень.
У Дніпрі в інкасаторів відібрали півмільйона гривень Фото: dp.informator.ua

За словами очевидців, двоє чоловіків на ВАЗ їздили по торговим точкам і збирали гроші за продані товари. Коли вони забрали виручку у цигарковому кіоску на зупинці на Космічній і збиралися їхати на наступну адресу, на них було скоєно напад, повідомляє місцеве видання "Інформатор".

За словами правоохоронців, у результаті нападу зав'язалася бійка і в результаті нападники, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші і поїхали вниз по Космічній.

"Водій ВАЗа кинувся наздоганяти Mitsubishi. Але далеко виїхати йому не вдалося - на парковці, через яку він поїхав, ВАЗ зіткнувся з "Москвичем". У ДТП ніхто не постраждав", - зазначають у виданні.

Після пограбування у місті оголосили план "Перехоплення", який пізніше скасували. Автомобіль грабіжників поки знайти не вдалося.

Як повідомляв iPress.ua, на вулиці Данила Щербаківського в Києві троє чоловіків пограбували ломбард та застрелили охоронця. Поліція ввела оперативні плани для затримання зловмисників.

 

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13 08 2018 17:37
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