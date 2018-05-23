У Дніпрі в лісосмузі знайшли 30 мін і 280 гранат, - ФОТО

На околиці Дніпра по вул. Березанівській поліція і СБУ знайшли схованку з боєприпасами.

У ній виявилося близько 250 гранат ВОГ, 37 мін, 23 гранати РГД-5 і 13 гранат Ф-1, близько 500 патронів калібру 12.7 мм, запали, постріли до гранатомета й інші армійські боєприпаси, - повідомляють на сайті поліції.

За даними правоохоронців, боєприпаси були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил.

Фото: Нацполіція

Усе виявлене в присутності понятих опечатали і направили на експертизу.

Фото: Нацполіція

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: Нацполіція

У рамках відкритого кримінального провадження встановлюватимуть осіб, які налагодили канал постачання зброї зі сходу країни.