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У Дніпрі в лісосмузі знайшли 30 мін і 280 гранат, - ФОТО

Боєприпаси вивезені із зони бойових дій на Донбасі
На околиці Дніпра по вул. Березанівській поліція і СБУ знайшли схованку з боєприпасами.
У Дніпрі в лісосмузі знайшли 30 мін і 280 гранат, - ФОТО Фото: Нацполіція

У ній виявилося близько 250 гранат ВОГ, 37 мін, 23 гранати РГД-5 і 13 гранат Ф-1, близько 500 патронів калібру 12.7 мм, запали, постріли до гранатомета й інші армійські боєприпаси, - повідомляють на сайті поліції.

За даними правоохоронців, боєприпаси були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил.

Фото: Нацполіція

Усе виявлене в присутності понятих опечатали і направили на експертизу.

Фото: Нацполіція

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: Нацполіція

У рамках відкритого кримінального провадження встановлюватимуть осіб, які налагодили канал постачання зброї зі сходу країни.

 

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23 05 2018 10:30
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