У Дніпрі вибухнув автомобіль, - ОНОВЛЕНО
Внаслідок вибуху дістала травми 27-дівчина, яка перебувала за кермом. Її доставили в лікарню, повідомляє Нацполціція Дніпропетровської області у Facebook.
У поліції додали, що ніхто з перехожих від вибуху не постраждав.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших екстрених служб реагування.
Оновлення. Внаслідок вибуху автомобіля Opel Astra на проспекті Поля у Дніпрі постраждала ще й 70-річна жінка, яка проходила повз, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що постраждала була доплавлена до лікарні. Після надання невідкладної допомоги, проходить лікування амбулаторно.
Нагадаємо, що в Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.
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