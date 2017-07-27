Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі вибухнув автомобіль, - ОНОВЛЕНО

Потерпілу вже доставили в лікарню
У Дніпрі вибухнув автомобіль Opel на проспекті Поля, 117 близько 10:00 ранку.
У Дніпрі вибухнув автомобіль, - ОНОВЛЕНО Фото: Gorod.dp.ua

Внаслідок вибуху дістала травми 27-дівчина, яка перебувала за кермом. Її доставили в лікарню, повідомляє Нацполціція Дніпропетровської області у Facebook.

У поліції додали, що ніхто з перехожих від вибуху не постраждав.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших екстрених служб реагування.

Оновлення. Внаслідок вибуху автомобіля Opel Astra на проспекті Поля у Дніпрі постраждала ще й 70-річна жінка, яка проходила повз, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що постраждала була доплавлена до лікарні. Після надання невідкладної допомоги, проходить лікування амбулаторно.

Нагадаємо, що в Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.