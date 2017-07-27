У Дніпрі вибухнув автомобіль, - ОНОВЛЕНО

Потерпілу вже доставили в лікарню

У Дніпрі вибухнув автомобіль Opel на проспекті Поля, 117 близько 10:00 ранку.

Внаслідок вибуху дістала травми 27-дівчина, яка перебувала за кермом. Її доставили в лікарню, повідомляє Нацполціція Дніпропетровської області у Facebook.

У поліції додали, що ніхто з перехожих від вибуху не постраждав.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших екстрених служб реагування.

Оновлення. Внаслідок вибуху автомобіля Opel Astra на проспекті Поля у Дніпрі постраждала ще й 70-річна жінка, яка проходила повз, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що постраждала була доплавлена до лікарні. Після надання невідкладної допомоги, проходить лікування амбулаторно.

Нагадаємо, що в Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.