У Дніпрі загорівся автомобіль з людьми, вогонь перекинувся ще на чотири машини, - ВІДЕО
Як повідомляє "Інформатор", вогонь перекинувся на машини, які стояли поруч, - Skoda Rapid, Lada Samara, Lada Granta і Chevrolet Aveo.
Фото: Інформатор
Охоронці стоянки намагалися загасити полум'я вогнегасниками. Прибулі на місце інциденту рятувальники ліквідували пожежу за п'ять хвилин.
Фото: Інформатор
Фото: Інформатор
За словами власника Subaru, як тільки він завів авто, почувся сильний удар під капотом, після чого машина загорілася.
Фото: Інформатор
За словами дружини водія, в салоні пішов різкий запах бензину.
"Все зайнялося полум'ям, ми ледь встигли врятуватися, так як все сталося різко і несподівано. В машині залишилися документи і гроші", - додала вона.
Авто згоріло повністю. Серйозні пошкодження отримали Chevrolet і Skoda. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів підтримав проект закону про підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки. За порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів.
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