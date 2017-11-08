У Дніпрі застрелили людину, в місті оголошено план "Сирена"
Судячи з фотографій поліції, йдеться про житловий комплекс "Лайтхаус".
Ще двоє людей отримали травми і дають свідчення поліції, - повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
З місця злочину вилучили близько 10 гільз.
Спікер облуправління поліції Ганна Старчевська в коментарі "112 каналу" повідомила, що у травмованих не кульові поранення. Найімовірніше, вони були травмовані електрошокерами.
По місту й області оголосили план "Сирена", тривають пошуки зловмисника. Поліція розглядає всі версії події.
Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.
Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.
Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.
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