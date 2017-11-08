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У Дніпрі застрелили людину, в місті оголошено план "Сирена"

Ще двоє людей отримали травми від шокера
У п'ятницю, 11 серпня, близько 10-ї години ранку на вулиці Івана Акінфєєва в Дніпрі на п'ятому поверсі недобудованого будинку застрелили чоловіка.
У Дніпрі застрелили людину, в місті оголошено план "Сирена" Фото: informator.dp.ua

Судячи з фотографій поліції, йдеться про житловий комплекс "Лайтхаус".

Ще двоє людей отримали травми і дають свідчення поліції, - повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

З місця злочину вилучили близько 10 гільз.

Спікер облуправління поліції Ганна Старчевська в коментарі "112 каналу" повідомила, що у травмованих не кульові поранення. Найімовірніше, вони були травмовані електрошокерами.

По місту й області оголосили план "Сирена", тривають пошуки зловмисника. Поліція розглядає всі версії події.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

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11 08 2017 13:34
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