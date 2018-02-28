У Дніпрі заступниця мера звільнилась після критики україномовного кінопрокату

Світлана Єпіфанцева звільнилась після провокаційних висловлювань щодо статусу державної мови в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Згідно з розпорядженням міського голови Бориса Філатова його заступницю Світлану Єпіфанцеву звільнено за угодою сторін. Повідомляється, що причиною цього стали провокаційні висловлювання чиновниці щодо статусу державної мови в Україні та порушення етики держслужбовця.

"Таким, як Єпіфанцева, котрі відчули себе недоторканними, невтямки, що публічне розмірковування чиновника про статус державної мови як мінімум сварить між собою мешканців територіальної громади, а як максимум – порушує крихку стабільність у країні. Тому мої підлеглі (будь-хто) не роздумуватимуть привселюдно про мовну політику, про те, який у Києві поганий уряд, а також не даватимуть оцінок керівникам держави", - заявив Борис Філатов.

Раніше Епіфанцева написала допис на власній сторінці у Facebook, де критикувала “через коління нав’язану" українську мову. Мовляв, через неї люди не можуть відвідати кіно, театри та інші культурні заходи.

На допис відреагувало багато користувачів, у тому числі мер Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що держслужбовець 2-ї категорії не може мати власної думки.

"Його думка - це думка керівництва",- заявив Філатов.

Заступниця знову використала Facebook для висловлення своїх думок.

"Я завжди мала, маю і буду мати свою власну думку, яку я ніколи не проміняю ні на яку посаду, кабінет або крісло. Невже це і є ті демократичні цінності, заради яких все починалося?", - йдеться у повідомленні.