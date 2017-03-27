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У Дніпрі затримали фури з львівським сміттям

За даними правоохоронців, авто супроводили на штрафмайданчик
У Дніпрі активісти разом з поліцією затримали фуру з львівським сміттям.
У Дніпрі затримали фури з львівським сміттям Фото:ukrinform.ua

Інформацію про це в неділю оприлюднили громадські активісти.

Як повідомив активіст громадської організації "Рух "Вільна доля" Вадим Мірошник, в накладній, яку показав водій фури, відправником сміття значилося львівське підприємство, а одержувачем - київське, а пунктом розвантаження вказано сміттєвий полігон "Правобережний" в Дніпрі, передає "Радіо Свобода".

В патрульної поліції Дніпра підтвердили факт зупинки фури. За даними правоохоронців, авто супроводили на штрафмайданчик.

Минулого тижня на Дніпропетровщині в Криничанському районі поліція виявила несанкціоноване скидання сміття зі Львова на сміттєзвалищі райцентру. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК - забруднення землі.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

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27 03 2017 07:20
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