У Дніпрі затримали фури з львівським сміттям
Інформацію про це в неділю оприлюднили громадські активісти.
Як повідомив активіст громадської організації "Рух "Вільна доля" Вадим Мірошник, в накладній, яку показав водій фури, відправником сміття значилося львівське підприємство, а одержувачем - київське, а пунктом розвантаження вказано сміттєвий полігон "Правобережний" в Дніпрі, передає "Радіо Свобода".
В патрульної поліції Дніпра підтвердили факт зупинки фури. За даними правоохоронців, авто супроводили на штрафмайданчик.
Минулого тижня на Дніпропетровщині в Криничанському районі поліція виявила несанкціоноване скидання сміття зі Львова на сміттєзвалищі райцентру. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК - забруднення землі.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
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