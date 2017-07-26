У Дніпрі затримали педофіла

У Дніпрі патрульні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

У п'ятницю, 21 липня, інспектори прибули на виклик - у двох школярів 15 і 16 років невідомий, погрожуючи пістолетом, відібрав мобільні телефони. Заявницею була мати одного з хлопчиків, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

Патрульним підлітки розповіли подробиці події. До них підійшов чоловік і запропонував 300 гривень нібито за надування матраців. Діти погодилися, сіли в рибальський човен чоловіка і вирушили в бік Зеленого острова на річці Дніпро.

"Коли діти вийшли на пустельний берег, то зрозуміли, що потрапили в біду, і намагалися відплисти назад. Один з хлопчаків навіть схопив палицю, щоб захиститися. Чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і наказав хлопцям витягти сім-картки з телефонів і віддати їх йому разом з мобільними. Потім змусив їх повністю зняти із себе одяг. Громадянин фотографував підлітків оголеними і торкався їхніх статевих органів", - повідомили в поліції.

Після цього чоловік відвіз школярів ближче до берега і змусив їх стрибнути у воду. До берега діти пливли самостійно.

У липні минулого року поліцейські зафіксували подібний випадок із 10-річними дітьми. Тоді водний патруль виявив гаданого злочинця на одному з островів і передав слідчо-оперативній групі.

Цього разу патрульні швидко встановили дані можливого злочинця. Один з патрулів виявив його в гуртожитку на проспекті імені Сергія Нігояна і затримав.

З дозволу самого затриманого і в присутності понятих у приміщенні провели обшук і виявили фотоапарат, телефони, жіночу білизну, дитячі речі, багато компакт-дисків, рибальський човен, а також предмет, схожий на пістолет. Затриманого доставили в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції. Йому загрожує відповідальність, передбачена ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх).

Нагадаємо, що в Сумах розшукують екс-депутата, підозрюваного в розбещенні малолітніх. У поліцію вже надійшло 8 заяв від батьків про те, як чоловік на сірій іномарці зупинявся біля майданчиків і за гроші пропонував дітям сісти в машину, при цьому демонструючи статеві органи.