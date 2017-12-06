Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі внаслідок зіткнення трамвая з вантажним потягом загинув чоловік

Також травми дістала водій трамвая
Сьогодні, 12 червня, у Дніпрі на одному з залізничних переїздів, на вул. Академіка Белелюбського (колишня вулиця Червонозаводська) поїзд зіткнувся з трамваєм, в якому знаходилися люди.
У Дніпрі внаслідок зіткнення трамвая з вантажним потягом загинув чоловік Фото:informator.dp.ua

Аварія сталася приблизно о 8:00 на залізничному переїзді. Зі слів очевидців, потяг рухався заднім ходом у бік річпорту, в цей момент трамвай стояв на зупинці, висаджував пасажирів, після чого почав рух, з-за чого сталося зіткнення, - повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, трамвай почав рух на заборонний сигнал світлофора і не побачив що рухається в його сторону складу.

"Дуже дивно, чому водій не помітила склад і поїхала на червоне світло. У неї стаж 37 років, вона зразковий співробітник. За нею навіть закріплений певний трамвай", — розповів один з керівників КП "Дніпровський електротранспорт".

Під час події в вагонах трамвая, який рухався по маршруту №19, перебувало близько 30 пасажирів.

Внаслідок аварії загинув співробітник залізниці, який перебував у момент зіткнення на підніжці вагона. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Водій трамвая отримала розсічення голови, її доставили в міську лікарню №16. Пасажири відбулися легким переляком.

Зі слів керівників залізниці, які приїхали на місце аварії, загиблий чоловік повинен був знаходитися в локомотиві. Причини, за якими він перебував у недозволеному місці, з'ясовуються.

Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на станції "Нігин" у Хмельницькій області сталося зіткнення пасажирського потягу №139 Кам'янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Один пасажирський вагон і локомотив зійшли з рейок. Легкі травми отримали шестеро пасажирів, серед них четверо дітей.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2017 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.