У Дніпрі внаслідок зіткнення трамвая з вантажним потягом загинув чоловік
Аварія сталася приблизно о 8:00 на залізничному переїзді. Зі слів очевидців, потяг рухався заднім ходом у бік річпорту, в цей момент трамвай стояв на зупинці, висаджував пасажирів, після чого почав рух, з-за чого сталося зіткнення, - повідомляє "Інформатор".
За попередньою інформацією, трамвай почав рух на заборонний сигнал світлофора і не побачив що рухається в його сторону складу.
"Дуже дивно, чому водій не помітила склад і поїхала на червоне світло. У неї стаж 37 років, вона зразковий співробітник. За нею навіть закріплений певний трамвай", — розповів один з керівників КП "Дніпровський електротранспорт".
Під час події в вагонах трамвая, який рухався по маршруту №19, перебувало близько 30 пасажирів.
Внаслідок аварії загинув співробітник залізниці, який перебував у момент зіткнення на підніжці вагона. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Водій трамвая отримала розсічення голови, її доставили в міську лікарню №16. Пасажири відбулися легким переляком.
Зі слів керівників залізниці, які приїхали на місце аварії, загиблий чоловік повинен був знаходитися в локомотиві. Причини, за якими він перебував у недозволеному місці, з'ясовуються.
Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на станції "Нігин" у Хмельницькій області сталося зіткнення пасажирського потягу №139 Кам'янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Один пасажирський вагон і локомотив зійшли з рейок. Легкі травми отримали шестеро пасажирів, серед них четверо дітей.
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