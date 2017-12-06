У Дніпрі внаслідок зіткнення трамвая з вантажним потягом загинув чоловік

Сьогодні, 12 червня, у Дніпрі на одному з залізничних переїздів, на вул. Академіка Белелюбського (колишня вулиця Червонозаводська) поїзд зіткнувся з трамваєм, в якому знаходилися люди.

Аварія сталася приблизно о 8:00 на залізничному переїзді. Зі слів очевидців, потяг рухався заднім ходом у бік річпорту, в цей момент трамвай стояв на зупинці, висаджував пасажирів, після чого почав рух, з-за чого сталося зіткнення, - повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, трамвай почав рух на заборонний сигнал світлофора і не побачив що рухається в його сторону складу.

"Дуже дивно, чому водій не помітила склад і поїхала на червоне світло. У неї стаж 37 років, вона зразковий співробітник. За нею навіть закріплений певний трамвай", — розповів один з керівників КП "Дніпровський електротранспорт".