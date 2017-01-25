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У Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту

У Кам'янському біля річпорту затонула баржа з краном
В місті Кам'янському Дніпропетровської області біля річпорту затонула баржа з краном. У річку Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту.
У Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту

Про це повідомляє місцеве видання "Событие".

"Зв'язавшись з директором ВАТ "Дніпродзержинський річковий порт" Сергієм Бурханом, ми з'ясували, що в результаті події в річку Дніпро потрапило близько 300 тонн мазуту. Пляма розтягнулася водою вниз за течією річки до "Демосу", - йдеться у публікації.

Згідно з повідомленням, про аварійний стан конструкції повідомлялося керівництву ТОВ "Дніпродзержинський термінал" і ТОВ "Міжнародна транспортно-експедиційна компанія Інтер Транс Сервіс". Підприємство-власник конструкції, за інформацією видання, має донецьке коріння.

Ще восени 2016 року річпорт міста Кам'янське попереджав керівництво вищевказаного підприємства про необхідність капітального докового ремонту конструкції, чого зроблено не було. Вже тоді йшлося про те, що міжнавігаційний період 2016-2017 років у надводному стані корпус понтона крана не переживе.

Протікання понтона кранової установки було виявлене в серпні 2016 року. Сам кран КПЛ-77 виведений з експлуатації в 2006 році, а його планові ремонти не проводилися з 2003 року.

"Департаменти місцевої міськради та екстрені служби наразі мовчать, однак, враховуючи кількість мазуту, що потрапив у воду, не буде помилкою сказати, що сталася екологічна катастрофа", - зазначає видання.

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25 01 2017 22:52
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