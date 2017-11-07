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У "Дніпроавіа" прокоментували можливу зупинку роботи

Але зупиняти роботу компанія поки не збирається
Один з найбільших авіаперевізників України компанія Дніпроавіа зазнає фінансових труднощів, але про зупинку роботи не йдеться.
У "Дніпроавіа" прокоментували можливу зупинку роботи Sky Express. Фото: tourprom.ru

Про це LIGA.net сказав глава правління Дніпроавіа Олег Новіков.

Коментуючи заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що авіакомпанія вже у вересні може призупинити роботу, Новіков сказав, що проблеми є, але зупиняти роботу компанія поки не збирається.

"У нас почалися проблеми після рішення суду і заяви генпрокурора про можливу націоналізацію компанії. Після цього всі наші партнери почали вимагати передоплату, кредитори відмовилися нас підтримати... Ситуація важка, але про зупинку роботи Дніпроавіа мова поки не йде", - сказав Новіков.

Раніше сьогодні глава Мінінфраструктури сказав, що Дніпроавіа скоро може зупинити роботу.

Нагадаємо, у березні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що рішенням суду 94,5% акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" зобов'язано списати на користь держави.

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11 07 2017 21:26
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