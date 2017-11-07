У "Дніпроавіа" прокоментували можливу зупинку роботи

Але зупиняти роботу компанія поки не збирається

Один з найбільших авіаперевізників України компанія Дніпроавіа зазнає фінансових труднощів, але про зупинку роботи не йдеться.

Про це LIGA.net сказав глава правління Дніпроавіа Олег Новіков.

Коментуючи заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що авіакомпанія вже у вересні може призупинити роботу, Новіков сказав, що проблеми є, але зупиняти роботу компанія поки не збирається.

"У нас почалися проблеми після рішення суду і заяви генпрокурора про можливу націоналізацію компанії. Після цього всі наші партнери почали вимагати передоплату, кредитори відмовилися нас підтримати... Ситуація важка, але про зупинку роботи Дніпроавіа мова поки не йде", - сказав Новіков.

Раніше сьогодні глава Мінінфраструктури сказав, що Дніпроавіа скоро може зупинити роботу.

Нагадаємо, у березні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що рішенням суду 94,5% акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" зобов'язано списати на користь держави.