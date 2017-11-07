У "Дніпроавіа" прокоментували можливу зупинку роботи
Про це LIGA.net сказав глава правління Дніпроавіа Олег Новіков.
Коментуючи заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що авіакомпанія вже у вересні може призупинити роботу, Новіков сказав, що проблеми є, але зупиняти роботу компанія поки не збирається.
"У нас почалися проблеми після рішення суду і заяви генпрокурора про можливу націоналізацію компанії. Після цього всі наші партнери почали вимагати передоплату, кредитори відмовилися нас підтримати... Ситуація важка, але про зупинку роботи Дніпроавіа мова поки не йде", - сказав Новіков.
Раніше сьогодні глава Мінінфраструктури сказав, що Дніпроавіа скоро може зупинити роботу.
Нагадаємо, у березні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що рішенням суду 94,5% акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" зобов'язано списати на користь держави.
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