У "Дніпроазоті" готуються до відновлення виробництва хлору

Підприємство "Дніпроазот" готується до запуску виробництва хлору.

Про це повідомила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій в коментарі "112 Україна".

"Поки станом на вечір вони не працюють. Вони нам задекларували, що готуються до запуску, але їх не так швидко запустити. Їм, щоб вийти на обсяг виробництва потрібно 3 доби, це досить складне виробництво", – наголосила Бабій.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.