Чиновника з Держгеокадастру Дніпропетровської області затримали за махінації з ділянками для бійців АТО
У Дніпропетровській області начальника одного з районних відділів Держгеокадастра затримали при отриманні хабара у 23 тис. грн за погодження документації про виділення земельних ділянок.
Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"13-го червня 2017 року зазначена особа отримала 23 тис. грн неправомірної вигоди від громадянина за узгодження документації про виділення земельних ділянок, у тому числі для учасників АТО", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку автомобіля чиновника, крім зазначених грошей, вилучили ще 30 тис. дол. США і 280 тис. грн. Зараз чиновник затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області.
Нагадаємо, у Львові затримали двох чоловіків, причетних до масштабної афери з комунальною власністю. Через них міськрада втратила щонайменше 40 об’єктів комунальної нерухомості, розташованих у центрі міста.
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