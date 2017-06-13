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Чиновника з Держгеокадастру Дніпропетровської області затримали за махінації з ділянками для бійців АТО

Начальник райвідділу вимагав 23 тисячі гривень
В Дніпропетровській області затримали чиновника, якого спіймали на шахрайстві при виділенні земельних ділянок.
Чиновника з Держгеокадастру Дніпропетровської області затримали за махінації з ділянками для бійців АТО Фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області начальника одного з районних відділів Держгеокадастра затримали при отриманні хабара у 23 тис. грн за погодження документації про виділення земельних ділянок.

Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"13-го червня 2017 року зазначена особа отримала 23 тис. грн неправомірної вигоди від громадянина за узгодження документації про виділення земельних ділянок, у тому числі для учасників АТО", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку автомобіля чиновника, крім зазначених грошей, вилучили ще 30 тис. дол. США і 280 тис. грн. Зараз чиновник затриманий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області.

Нагадаємо, у Львові затримали двох чоловіків, причетних до масштабної афери з комунальною власністю. Через них міськрада втратила щонайменше 40 об’єктів комунальної нерухомості, розташованих у центрі міста.

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13 06 2017 20:25
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