У Дніпропетровській області чоловік забув у таксі гранатомет
У поліцію звернувся водій таксі, який знайшов підозрілий пакет, повідомили в обласному управлінні поліції.
Під час огляду поліцейські вилучили мішок із ручним гранатометом РПГ-22. Пізніше було встановлено особу чоловіка, який залишив зброю: ним виявився 50-річний місцевий житель, раніше судимий.
Також поліція в Вільногірську Дніпропетровської області виявила тротилову шашку вагою 700 грамів - її знайшли під матрацом під час огляду кімнати, яку знімав чоловік.
Шашку і гранатомет направили на експертизу. Відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.263 КК - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, у Харкові у провідників поїзда, які поверталися з Росії, вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри.
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