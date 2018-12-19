У Дніпропетровській області чоловік забув у таксі гранатомет

У Нікополі Дніпропетровської області чоловік забув у таксі гранатомет.

У поліцію звернувся водій таксі, який знайшов підозрілий пакет, повідомили в обласному управлінні поліції.

Під час огляду поліцейські вилучили мішок із ручним гранатометом РПГ-22. Пізніше було встановлено особу чоловіка, який залишив зброю: ним виявився 50-річний місцевий житель, раніше судимий.

Також поліція в Вільногірську Дніпропетровської області виявила тротилову шашку вагою 700 грамів - її знайшли під матрацом під час огляду кімнати, яку знімав чоловік.

Шашку і гранатомет направили на експертизу. Відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.263 КК - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, у Харкові у провідників поїзда, які поверталися з Росії, вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри.