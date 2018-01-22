У Дніпропетровській області у 11-місячної дівчинки виявили переламані ребра та стегна
Про це ТСН.uа повідомили у лікарні, у поліції поки не прокоментували цей інцидент.
“Стан її краще, але ще залишається важким. Інших відомостей дати я не можу. Зараз головне вилікувати всі переломи її, а потім буде реабілітація. Ми її ще лікуємо. До неї ніхто не приходить, вона одна", – розповіла лікар.
За словами лікарів, у дитини переламані дві гомілки, зламані два стегна і ребра.
Як розповіла місцева мешканка Дніпра Наталя, знайома з лікуванням дитини, дівчинка поступила до лікарні більше тижня тому. Її привезли одну, протягом всього часу її ніхто з рідних не відвідував.
За її словами, дитина знаходиться у вкрай важкому психологічному стані - вона боїться дорослих та не підпускає їх до себе. “Вона повністю закрита простирадлами, коли їх знімають, то вона починає скавчати", - розповіла жінка.
За непідтвердженою інформацією, дівчинку побила 26-річна мама. Її на деякий час затримали, але відпустили. В поліції вона заявила, що впала на дитину, але лікарі не вірять в це.
Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія поліція затримала сімейну пару, яка утримувала своїх дітей на ланцюгу в темній кімнаті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа