У Дніпропетровській області у 11-місячної дівчинки виявили переламані ребра та стегна

У дитини переламані дві гомілки, зламані два стегна і ребра

З Кам'янського Дніпропетровської області до дитячої обласної лікарні Дніпра госпіталізували 11-місячну дівчинку Софію з численними травмами та переломами.

Про це ТСН.uа повідомили у лікарні, у поліції поки не прокоментували цей інцидент.

“Стан її краще, але ще залишається важким. Інших відомостей дати я не можу. Зараз головне вилікувати всі переломи її, а потім буде реабілітація. Ми її ще лікуємо. До неї ніхто не приходить, вона одна", – розповіла лікар.

За словами лікарів, у дитини переламані дві гомілки, зламані два стегна і ребра.

Як розповіла місцева мешканка Дніпра Наталя, знайома з лікуванням дитини, дівчинка поступила до лікарні більше тижня тому. Її привезли одну, протягом всього часу її ніхто з рідних не відвідував.

За її словами, дитина знаходиться у вкрай важкому психологічному стані - вона боїться дорослих та не підпускає їх до себе. “Вона повністю закрита простирадлами, коли їх знімають, то вона починає скавчати", - розповіла жінка.

За непідтвердженою інформацією, дівчинку побила 26-річна мама. Її на деякий час затримали, але відпустили. В поліції вона заявила, що впала на дитину, але лікарі не вірять в це.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія поліція затримала сімейну пару, яка утримувала своїх дітей на ланцюгу в темній кімнаті.