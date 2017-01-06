У Дніпровській лікарні помер поранений під Авдіївкою боєць За минулу добу загиблих серед військовослужбовців не було

У лікарні помер військовослужбовець, який отримав травму голови у вівторок, 30 травня, під час бойових дій в районі Авдіївки.

Фото:112.ua

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, боєць помер 31 травня в госпіталі Дніпра. Мотузяник також уточнив, що за минулу добу загиблих серед військовослужбовців не було, але двоє бійців отримали поранення. За минулу добу проросійські бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі.

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