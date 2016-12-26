У "ДНР" назвали дату і час передачі Україні двох полонених

Бойовики заявили, що передадуть українській стороні двох полонених о 9:00 27 грудня

Представники терористичної організації "ДНР" заявили, що передадуть українській стороні двох полонених 27 грудня.

"О 9:00 відбудеться передача двох полонених українській стороні як акт доброї волі", - передають Новости Донбасса заяву на інформаційному ресурсі бойовиків.

Видання зазначає, що у повідомленні не уточнюється, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.