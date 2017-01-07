У ДНР заявили про 419 "своїх", які нібито утримуються в Україні

Крім того у "ДНР" заявили, що з початку 2017 року внаслідок військових дій загинули 172 людини, 385 отримали поранення

Представники бойовиків ОРДО заявляють про 508 осіб, зниклих безвісти за час бойових дій на Донбасі.

За даними бойовиків, станом на 30 червня у списку зниклих - "419 осіб, перебування яких на українській території підтверджено".

"248 осіб, інформація щодо яких відсутня або уточнюється українською стороною. Було встановлено, що три людини були звільнені раніше і перебувають на свободі, ще 2 особи загинули", - повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані бойовиків.

"У зв'язку з відсутністю повних контактних даних, які дозволили б встановити місце перебування конкретної особи на українській території, 50 осіб були перенесені до списку зниклих безвісти", - зазначили бойовики.

Зазначається, що запит українській стороні від "ДНР" щодо 17 осіб було подано вперше.

Крім того у "ДНР" заявили, що з початку 2017 року внаслідок військових дій загинули 172 людини, 385 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом, за даними "омбудсмена "ДНР", з початку конфлікту на території ОРДО загинули 4 461 особа, серед яких 604 жінки та 3857 чоловіків.

Як відомо, з 28 квітня по 12 травня тривала верифікація осіб, що здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях ОРДЛО.

Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила, що у списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО, є кількасот осіб, які не бажають переміщатися на окуповані території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.