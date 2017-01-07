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У ДНР заявили про 419 "своїх", які нібито утримуються в Україні

Крім того у "ДНР" заявили, що з початку 2017 року внаслідок військових дій загинули 172 людини, 385 отримали поранення
Представники бойовиків ОРДО заявляють про 508 осіб, зниклих безвісти за час бойових дій на Донбасі.
У ДНР заявили про 419 "своїх", які нібито утримуються в Україні Фото:rian.com.ua

За даними бойовиків, станом на 30 червня у списку зниклих - "419 осіб, перебування яких на українській території підтверджено".

"248 осіб, інформація щодо яких відсутня або уточнюється українською стороною. Було встановлено, що три людини були звільнені раніше і перебувають на свободі, ще 2 особи загинули", - повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані бойовиків.

"У зв'язку з відсутністю повних контактних даних, які дозволили б встановити місце перебування конкретної особи на українській території, 50 осіб були перенесені до списку зниклих безвісти", - зазначили бойовики. 

Зазначається, що запит українській стороні від "ДНР" щодо 17 осіб було подано вперше.

Крім того у "ДНР" заявили, що з початку 2017 року внаслідок військових дій загинули 172 людини, 385 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом, за даними "омбудсмена "ДНР", з початку конфлікту на території ОРДО загинули 4 461 особа, серед яких 604 жінки та 3857 чоловіків.

Як відомо, з 28 квітня по 12 травня тривала верифікація осіб, що здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях ОРДЛО.

Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила, що у списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО, є кількасот осіб, які не бажають переміщатися на окуповані території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.

 
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01 07 2017 16:10
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