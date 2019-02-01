У "ДНР" заявили про затримання українського військовика

Бойовики заявили, що в затриманого констатували переохолодження

2 січня бойовики так званої "Донецької народної республіки" повідомили про затримання українського військовослужбовця.

"Народна міліція "Донецької народної республіки" заявила про затримання українського військовослужбовця, який "брав участь у спробі проникнення на територію "республіки" на південному напрямку".

"Нашими захисниками узято в полон одного з українських бойовиків, який був кинутий своїми "колегами" під час панічної втечі. У полоненого лікарі констатували переохолодження, нині йому надається кваліфікована медична допомога", - повідомив "заступник начальника управління народної міліції" "ДНР" Едуард Басурін, повідомляє російське видання "ТАСС".

У Міністерстві оборони України коментарів щодо цього інциденту поки не надавали.

Раніше, у МЗС РФ висловили обурення заявою радника президента України Юрія Бірюкова про взяття під контроль всієї "сірої зони" на Донбасі.