У "ДНР" заявили про затримання українського військовика
"Народна міліція "Донецької народної республіки" заявила про затримання українського військовослужбовця, який "брав участь у спробі проникнення на територію "республіки" на південному напрямку".
"Нашими захисниками узято в полон одного з українських бойовиків, який був кинутий своїми "колегами" під час панічної втечі. У полоненого лікарі констатували переохолодження, нині йому надається кваліфікована медична допомога", - повідомив "заступник начальника управління народної міліції" "ДНР" Едуард Басурін, повідомляє російське видання "ТАСС".
У Міністерстві оборони України коментарів щодо цього інциденту поки не надавали.
Раніше, у МЗС РФ висловили обурення заявою радника президента України Юрія Бірюкова про взяття під контроль всієї "сірої зони" на Донбасі.
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